Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище
Президент России Владимир Путин возложил цветы на братскую могилу на Пискарёвском кладбище. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин приехал на Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы отдать дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, погибшим во время блокады. Глава государства опустился на одно колено и возложил на братскую могилу N27 букет красных роз.
Владимир Путин на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru
По документам установлено, что именно в этой могиле похоронен старший брат президента Виктор, который скончался во время блокады. Всего на кладбище в 186 братских могилах и шести тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч ленинградцев и 70 тысяч солдат. Эти герои погибли от голода, холода, болезней и бомбардировок.
Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru
Кроме того, лидер России прошёлся по центральной аллее Пискарёвского мемориала и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Он также почтил память погибших ленинградцев и защитников города. На стене, расположенной за спиной «Матери-Родины», выгравированы слова эпитафии поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru
В ходе церемонии прозвучал гимн Российской Федерации. Путин на некоторое время остановился и склонил голову в знак уважения. Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под аккомпанемент военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шёл солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времён»).
Ранее Life.ru рассказал, что президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Глава государства приехал в Санкт-петербург по случаю 81 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Напомним, что эти страшные испытания для народа начались 8 сентября 1941 года и длились почти 900 дней.