Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище

Президент России Владимир Путин приехал на Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы отдать дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, погибшим во время блокады. Глава государства опустился на одно колено и возложил на братскую могилу N27 букет красных роз.

Владимир Путин на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

По документам установлено, что именно в этой могиле похоронен старший брат президента Виктор, который скончался во время блокады. Всего на кладбище в 186 братских могилах и шести тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч ленинградцев и 70 тысяч солдат. Эти герои погибли от голода, холода, болезней и бомбардировок.

Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru

Кроме того, лидер России прошёлся по центральной аллее Пискарёвского мемориала и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Он также почтил память погибших ленинградцев и защитников города. На стене, расположенной за спиной «Матери-Родины», выгравированы слова эпитафии поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru