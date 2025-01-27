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27 января, 13:12

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище

Президент России Владимир Путин возложил цветы на братскую могилу на Пискарёвском кладбище. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин возложил цветы на братскую могилу на Пискарёвском кладбище. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин приехал на Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы отдать дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, погибшим во время блокады. Глава государства опустился на одно колено и возложил на братскую могилу N27 букет красных роз.

Владимир Путин на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

По документам установлено, что именно в этой могиле похоронен старший брат президента Виктор, который скончался во время блокады. Всего на кладбище в 186 братских могилах и шести тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч ленинградцев и 70 тысяч солдат. Эти герои погибли от голода, холода, болезней и бомбардировок.

Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru

Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru

Кроме того, лидер России прошёлся по центральной аллее Пискарёвского мемориала и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Он также почтил память погибших ленинградцев и защитников города. На стене, расположенной за спиной «Матери-Родины», выгравированы слова эпитафии поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru

Владимир Путин у подножия монумента «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru

В ходе церемонии прозвучал гимн Российской Федерации. Путин на некоторое время остановился и склонил голову в знак уважения. Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под аккомпанемент военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шёл солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времён»).

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Ранее Life.ru рассказал, что президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Глава государства приехал в Санкт-петербург по случаю 81 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Напомним, что эти страшные испытания для народа начались 8 сентября 1941 года и длились почти 900 дней.

Наталья Афонина
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