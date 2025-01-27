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27 января, 09:33

Путин приехал в Петербург по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда

Сегодня, в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Президент проведёт сегодня несколько мемориальных мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в ходе визита Путин встретится с ветеранами и вручит им юбилейные медали «80 лет победы в Великой Отечественной войне».

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Ранее Life.ru сообщал, что на сайте Кремля был опубликован указ Путина о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи с 80-летием Победы. Сообщается, что они будут осуществлены в апреле-мае. Сумма пособия составит 80 тысяч рублей и будет выплачена фронтовикам, их вдовам и малолетним узникам концентрационных лагерей.

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Life.ru

Александр Юнашев
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