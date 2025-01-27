Путин приехал в Петербург по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда

Сегодня, в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Президент проведёт сегодня несколько мемориальных мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в ходе визита Путин встретится с ветеранами и вручит им юбилейные медали «80 лет победы в Великой Отечественной войне».