На сайте Кремля опубликовали указ Путина о выплатах ветеранам ко Дню Победы
На сайте Кремля опубликовали указ президента России Владимира Путина о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 80-летию Победы. Уточняется, что выплата будет произведена в апреле-мае.
«Произвести в апреле — мае 2025 года единовременную выплату следующим категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — указано в документе.
Уточняется, что выплату в размере 80 тысяч рублей получат фронтовики, их вдовы и малолетние узники концентрационных лагерей. По 55 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и некоторым другим категориям ветеранов.
Президент дал поручение правительству обеспечить финансирование расходов в связи с указом, а также определить порядок и условия выплаты.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда в связи с юбилеем Победы. Сегодня глава государства провёл заседание Российского организационного комитета «Победа». Путин напомнил, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества в знак немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной Победе над нацизмом.
Life.ru