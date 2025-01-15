На сайте Кремля опубликовали указ Путина о выплатах ветеранам ко Дню Победы

На сайте Кремля опубликовали указ президента России Владимира Путина о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 80-летию Победы. Уточняется, что выплата будет произведена в апреле-мае.

«Произвести в апреле — мае 2025 года единовременную выплату следующим категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — указано в документе.

Уточняется, что выплату в размере 80 тысяч рублей получат фронтовики, их вдовы и малолетние узники концентрационных лагерей. По 55 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и некоторым другим категориям ветеранов.

Президент дал поручение правительству обеспечить финансирование расходов в связи с указом, а также определить порядок и условия выплаты.