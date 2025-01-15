Ветераны ВОВ, труженики тыла и узники концлагерей получат по 80 тысяч ко Дню Победы
Путин подписал указ о выплате в 80 тысяч ветеранам ВОВ и узникам концлагерей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда в связи с юбилеем Победы. Она положена и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.
Путин подписал указ о выплате в 80 тысяч ветеранам ВОВ и узникам концлагерей. Видео © kremlin.ru
«Сегодня мною подписан указ о единовременной выплате. Наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия с большой радостью примет всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, включая представителей стран антигитлеровской коалиции. Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо уже договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву. Пригласили также на празднования президента Таджикистана Эмомали Рахмона, казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева и президента Палестины Махмуда Аббаса. Кремль планирует позвать на торжества мировых лидеров не только из стран СНГ.
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