Ветераны ВОВ, труженики тыла и узники концлагерей получат по 80 тысяч ко Дню Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда в связи с юбилеем Победы. Она положена и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.