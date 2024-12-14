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Регион
14 декабря, 17:43

Вучич и Фицо договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву. Об этом сербский лидер заявил в эфире TV Informer.

«Девятого мая — День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — заявил Вучич.

О совместном визите двух лидеров стало известно ещё в конце ноября. Тогда Фицо заявил, что в мае он вместе с Вучичем приедет в Москву. Оба политика сходятся во мнении, что СССР сыграл одну из ключевых ролей в освобождении их стран от фашистского режима в годы Второй мировой войны. Визит двух лидеров должен стать символом признания исторической победы над нацизмом.

На Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин также пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева и президента Палестины Махмуда Аббаса. В Кремле отмечали, что Москва намерена пригласить на празднование мировых лидеров не только из стран СНГ.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Полина Никифорова
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