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29 ноября, 18:14

Президент Палестины Аббас получил приглашение посетить 80-летие Победы в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас надеется, что сможет попасть на празднование 80-летия Победы в Москве в следующем году. Приглашение палестинскому лидеру уже поступило, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

«Махмуд Аббас выразил надежду, что приедет в Россию», — сказал Нофаль.

Последняя встреча палестинского лидера и президента России Владимира Путина состоялась на саммите БРИКС в Казани. Одной из основных тем беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Россия выступает за прекращение кровопролития в секторе Газа и призывает стороны проявить сдержанность.

На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин уже пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева. Москва намерена пригласить на празднование мировых лидеров не только из главах стран СНГ.

Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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Life.ru

Полина Никифорова
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