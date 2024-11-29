Президент Палестины Аббас получил приглашение посетить 80-летие Победы в Москве
Президент Палестины Махмуд Аббас надеется, что сможет попасть на празднование 80-летия Победы в Москве в следующем году. Приглашение палестинскому лидеру уже поступило, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
«Махмуд Аббас выразил надежду, что приедет в Россию», — сказал Нофаль.
Последняя встреча палестинского лидера и президента России Владимира Путина состоялась на саммите БРИКС в Казани. Одной из основных тем беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Россия выступает за прекращение кровопролития в секторе Газа и призывает стороны проявить сдержанность.
На парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин уже пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева. Москва намерена пригласить на празднование мировых лидеров не только из главах стран СНГ.
Life.ru