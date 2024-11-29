Президент Палестины Аббас получил приглашение посетить 80-летие Победы в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас надеется, что сможет попасть на празднование 80-летия Победы в Москве в следующем году. Приглашение палестинскому лидеру уже поступило, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Последняя встреча палестинского лидера и президента России Владимира Путина состоялась на саммите БРИКС в Казани. Одной из основных тем беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Россия выступает за прекращение кровопролития в секторе Газа и призывает стороны проявить сдержанность.