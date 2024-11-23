Путин пригласил Рахмона поучаствовать в мероприятиях в честь 80-летия Победы
Эмомали Рахмон и Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона поучаствовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2025 года на Красной площади в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол РФ в республике.
«Буквально на днях мы передали президенту Таджикистана уважаемому Эмомали Рахмону приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях на Красной площади 9 мая 2025 года», — сообщил дипломат ТАСС.
По словам дипломата, тема 80-летия Победы будет обсуждаться и на высоком уровне. Григорьев также напомнил, что в 2025 году Таджикистан будет председательствовать в СНГ.
Ранее Life.ru рассказал, что лидеры Словакии и Сербии запланировали совместную поездку в столицу России на май следующего года. Оба политика подчеркнули важность уважительного отношения к государствам, сыгравшим ключевую роль в освобождении их стран от фашистского режима в годы Второй мировой войны. По словам премьера Словации Роберта Фицо, такой визит станет символом признания вклада этих стран в историческую победу над нацизмом.