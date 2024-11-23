Путин пригласил Рахмона поучаствовать в мероприятиях в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона поучаствовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2025 года на Красной площади в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол РФ в республике.

«Буквально на днях мы передали президенту Таджикистана уважаемому Эмомали Рахмону приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях на Красной площади 9 мая 2025 года», — сообщил дипломат ТАСС.

По словам дипломата, тема 80-летия Победы будет обсуждаться и на высоком уровне. Григорьев также напомнил, что в 2025 году Таджикистан будет председательствовать в СНГ.