Путин надеется, что воинские расчёты стран СНГ примут участие в параде Победы

Россия рассчитывает, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года. Об этом на неформальном саммите лидеров Содружества заявил президент РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем также, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади», — отметил он.

Он напомнил, что в 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы, в СНГ также провозглашён Год мира и единства в борьбе с нацизмом. Путин подчеркнул, что во всём мире нужно стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, сохранению памяти о цене освобождения мира от нацизма.

«Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», — уверен президент РФ.