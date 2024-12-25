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Регион
25 декабря, 11:44

Путин надеется, что воинские расчёты стран СНГ примут участие в параде Победы

Парад Победы в Москве 9 мая 2024 года. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве 9 мая 2024 года. Фото © Life.ru

Россия рассчитывает, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года. Об этом на неформальном саммите лидеров Содружества заявил президент РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем также, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади», — отметил он.

Он напомнил, что в 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы, в СНГ также провозглашён Год мира и единства в борьбе с нацизмом. Путин подчеркнул, что во всём мире нужно стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, сохранению памяти о цене освобождения мира от нацизма.

«Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», — уверен президент РФ.

Путин будет рад увидеть на 80-летии Победы представителей антигитлеровской коалиции
Путин будет рад увидеть на 80-летии Победы представителей антигитлеровской коалиции

Ранее в Кремле уже сообщили, что парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят лидеры многих стран. В мероприятии примут участие зарубежные воинские контингенты. Планируется, что в Москве пройдёт ряд полноформатных визитов.

Александра Вишнякова
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