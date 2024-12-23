Ушаков: Кремль ожидает на празднование 80-летия Победы много иностранных лидеров

Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят лидеры многих стран. В мероприятии примут участие зарубежные воинские контингенты. Планируется, что в Москве пройдёт ряд полноформатных визитов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы разослали приглашения многим странам. Ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая будет весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности направить в Москву своих руководителей», — сказал он в разговоре с журналистами.