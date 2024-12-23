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23 декабря, 15:46

Ушаков: Кремль ожидает на празднование 80-летия Победы много иностранных лидеров

Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят лидеры многих стран. В мероприятии примут участие зарубежные воинские контингенты. Планируется, что в Москве пройдёт ряд полноформатных визитов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы разослали приглашения многим странам. Ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая будет весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности направить в Москву своих руководителей», — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее о том, что Москва всегда рада гостям, которые хранят память о Великой Победе, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, например, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву. Кроме того, Владимир Путин пригласил на Парад президента Таджикистана Эмомали Рахмона, казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева и президента Палестины Махмуда Аббаса.

Путин будет рад увидеть на 80-летии Победы представителей антигитлеровской коалиции
Путин будет рад увидеть на 80-летии Победы представителей антигитлеровской коалиции
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VK / Минобороны РФ

Полина Никифорова
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