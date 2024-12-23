В России будут рады всем зарубежным гостям, которые хранят память о Великой Победе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он заявил, что на праздновании Дня Победы будут присутствовать гости, которые понимают значение этого великого праздника, в частности, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Конечно же, в Москве президент Путин будет рад видеть и господина Фицо, и всех других, кто готов разделить с нами память о Великой Победе, значение этой Великой Победы для мира», — сказал представитель Кремля.