В Кремле заявили, что Россия с радостью примет всех зарубежных гостей на параде Победы
Песков заявил, что в РФ рады гостям, хранящим память о Великой Победе
В России будут рады всем зарубежным гостям, которые хранят память о Великой Победе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он заявил, что на праздновании Дня Победы будут присутствовать гости, которые понимают значение этого великого праздника, в частности, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Конечно же, в Москве президент Путин будет рад видеть и господина Фицо, и всех других, кто готов разделить с нами память о Великой Победе, значение этой Великой Победы для мира», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне отметят в 2025 году. Великая Отечественная война завершилась для Советского Союза 9 мая 1945 года, когда была подписана капитуляция нацистской Германии. Победа в этом сражении имеет огромное значение для России и других стран, входивших в состав Советского Союза. ВОВ стала символом мужества, стойкости и жертвенности миллионов людей, которые сражались на фронте и работали в тылу.
Как писал Life.ru, президент Сербии Александр Вучич и Роберт Фицо уже договорились, что вместе отправятся на Парад Победы в Москву. Ранее премьер-министр Словакии 22 декабря прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже Роберт Фицо заявил, что на встрече обсуждалась тема транзита газа через Украину.
VK / Минобороны РФ