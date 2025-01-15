Президент России Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета «Победа», сообщает пресс-служба Кремля. На повестке дня — подготовка празднования 80-летия Великой Победы 9 мая, вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почётного звания «Город трудовой доблести», а также реализация государственных программ поддержки ветеранов боевых действий и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Путин проводит заседание Российского организационного комитета «Победа». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Сегодняшнее заседание открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная», — подчеркнул Путин.