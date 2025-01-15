Путин проводит заседание Российского организационного комитета «Победа»
Президент России Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета «Победа», сообщает пресс-служба Кремля. На повестке дня — подготовка празднования 80-летия Великой Победы 9 мая, вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почётного звания «Город трудовой доблести», а также реализация государственных программ поддержки ветеранов боевых действий и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Путин проводит заседание Российского организационного комитета «Победа». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Сегодняшнее заседание открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная», — подчеркнул Путин.
Путин напомнил, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества в знак немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной Победе над нацизмом. Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остаётся для нас священным делом, указал президент.
Напомним, в августе 2023 года Владимир Путин указом учредил оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В октябре прошлого года глава государства назначил своего представителя в УФО Артёма Жогу членом оргкомитета «Победа». Также этой должности был удостоен новый глава Росмолодёжи Григорий Гуров.
Life.ru