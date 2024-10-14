Путин включил Жогу и Гурова в состав членов оргкомитета «Победа»

Президент РФ Владимир Путин назначил своего представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу и нового главу Росмолодёжи Григория Гурова членами организационного комитета «Победа». Соответствующий указ размещён на портале официальной и правовой информации.

«Включить в состав Комитета следующих лиц: Гуров Г.А — руководитель Росмолодёжи, Жога А.В. — полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в документе.

Помимо этого, Жога, как полномочный представитель, также стал членом Госсовета, Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и президиума этого Совета.