Путин обновил состав Совета по физкультуре и спорту

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по физической культуре и спорту. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на портале правовых актов.

Среди новых членов совета — и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Антон Сихарулидзе, глава «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Башкирии Радий Хабиров и другие.