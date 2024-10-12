Путин обновил состав Совета по физкультуре и спорту
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по физической культуре и спорту. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на портале правовых актов.
Среди новых членов совета — и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Антон Сихарулидзе, глава «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Башкирии Радий Хабиров и другие.
Из состава совета Путин исключил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, экс-главу Федерации художественной гимнастики Ирину Винер, а также губернатора Ростовской области Василия Голубева, главу Приморского края Олега Кожемяко и руководителя Минэнерго РФ Сергея Цивилёва.
А ранее Путин указом освободил Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. Эту должность дипломат занимал с августа 2017 года. Антонов уже вернулся в Москву.