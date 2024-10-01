Титов, Нагорный и Капранова вошли в состав президиума Федерации гимнастики РФ

В состав президиума Федерации гимнастики России вошёл бывший президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Его назначили первым вице-президентом Федерации. Также вице-президентами стали олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

Как рассказал ТАСС Титов, в состав президиума также включили экс-главу Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова, бывшего исполнительного директора Федерации спортивной акробатики России Ирину Никитину и первого вице-президента Всероссийской федерации спортивной аэробики Владислава Оскнера.