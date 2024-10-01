Титов, Нагорный и Капранова вошли в состав президиума Федерации гимнастики РФ
Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо,Егор Алеев
В состав президиума Федерации гимнастики России вошёл бывший президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Его назначили первым вице-президентом Федерации. Также вице-президентами стали олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.
Как рассказал ТАСС Титов, в состав президиума также включили экс-главу Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова, бывшего исполнительного директора Федерации спортивной акробатики России Ирину Никитину и первого вице-президента Всероссийской федерации спортивной аэробики Владислава Оскнера.
Ранее стало известно, что свой пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики покинула Ирина Винер. Она рассказала, что это обдуманное решение, которое планировала осуществить уже давно. Сейчас Винер будет работать в качестве линейного тренера.