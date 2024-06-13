Гимнаст Никита Нагорный снялся с многоборья на Играх БРИКС из-за травмы руки

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с соревнований по многоборью на Играх БРИКС, которые сейчас проходят в Казани. Спортсмен опубликовал фотографию с травмированной рукой.

Травмированная рука Никиты Нагорного. Фото © Telegram / Никита Нагорный

"Я снялся с многоборья. Спасибо всем, кто верил, и извините все, кого подвёл. Сегодня я проиграл", — написал Нагорный в телеграм-канале.

Нагорный — победитель командного турнира гимнастов на летних Олимпийских играх в Токио. Также на его счету две бронзовые медали — в личном многоборье и упражнениях на перекладине. Кроме того, гимнаст является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.