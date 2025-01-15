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15 января, 10:48

Премьер Словакии Фицо 9 мая приедет на парад Победы с большой делегацией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву с крупной делегацией 9 мая для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы. Об этом сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.

«Мы хотим приехать 9 мая, это будет очень большая делегация. Об этом мы говорили и с председателем Государственной думы. Премьер приедет тоже», — сказал Гашпар в беседе с ТАСС.

Путин надеется, что воинские расчёты стран СНГ примут участие в параде Победы
Путин надеется, что воинские расчёты стран СНГ примут участие в параде Победы

В Кремле ранее заявляли, что на параде на Красной площади, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ожидается участие руководителей разных стран. Кроме того, в мероприятии будут задействованы иностранные военные подразделения. Также предполагается, что в Москве пройдёт несколько официальных визитов.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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