Премьер Словакии Фицо 9 мая приедет на парад Победы с большой делегацией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву с крупной делегацией 9 мая для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы. Об этом сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.

«Мы хотим приехать 9 мая, это будет очень большая делегация. Об этом мы говорили и с председателем Государственной думы. Премьер приедет тоже», — сказал Гашпар в беседе с ТАСС.