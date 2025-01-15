Всех участников ВОВ наделят званием «Почётный гражданин» на малой родине
Путин поддержал присвоение всем ветеранам ВОВ звания «Почётный гражданин»
Президент РФ Владимир Путин заверил на заседании оргкомитета «Победа», что всем участникам Великой Отечественной войны будет присвоено звание «Почётный гражданин» своего города, посёлка или региона. Ранее с подобной инициативой обратились к главе государства представители Минобороны РФ.
«Считаю необходимым поддержать инициативу МО о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием «Почётный гражданин»: региона, города или муниципалитета», — подчеркнул Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда в связи с юбилеем Победы. Она положена и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.
Life.ru