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Регион
25 января, 10:58

56-й зимний марафон «Дорога жизни» пройдёт в Ленобласти

В этом году состоится 56-й зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда. Трасса уже подготовлена во Всеволожском районе Ленинградской области, и в марафоне примут участие 5600 бегунов. Участники смогут соревноваться на трёх дистанциях: классическом марафонском маршруте длиной 42 километра 195 метров, а также на коротких дистанциях — один и пять километров.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», участие в марафоне примут как шестилетние дети, так и пожилые потомки блокадников. Примечательно, что для многих жителей региона «Дорога жизни» стала уже доброй традицией. Например, Михаил Гершман за свою жизнь пробежал уже 65 марафонов, а в этом участвовал 14 раз.

«Я хорошо запомнил марафон в 1984 году, когда я установил личный рекорд марафона «Дорога жизни». Пробежал тогда за 2 часа 54 минуты 37 секунд. Мне было 48 лет. И я думаю, для этого возраста было очень даже неплохо», — рассказал Гершман.

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Что касается профессионального спорта, то российским судьям вернули право работать на турнирах World Rowing. А в Международной федерации хоккея заявили о желании возвращения сборной России.

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VK / Зимний марафон «Дорога жизни»

Борис Эльфанд
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