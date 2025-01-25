56-й зимний марафон «Дорога жизни» пройдёт в Ленобласти

В этом году состоится 56-й зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда. Трасса уже подготовлена во Всеволожском районе Ленинградской области, и в марафоне примут участие 5600 бегунов. Участники смогут соревноваться на трёх дистанциях: классическом марафонском маршруте длиной 42 километра 195 метров, а также на коротких дистанциях — один и пять километров.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», участие в марафоне примут как шестилетние дети, так и пожилые потомки блокадников. Примечательно, что для многих жителей региона «Дорога жизни» стала уже доброй традицией. Например, Михаил Гершман за свою жизнь пробежал уже 65 марафонов, а в этом участвовал 14 раз.