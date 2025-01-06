Российским судьям вернули право работать на турнирах World Rowing

С 2025 года российские судьи, обладающие международной квалификацией, смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Международной федерацией гребного спорта (World Rowing). Об этом заявил Алексей Свирин, президент Федерации гребного спорта России (ФГСР). Он подчеркнул, что для поддержания высокого уровня профессионализма российским судьям с международными лицензиями необходимо регулярно работать на международных турнирах.

«Наших международных судей в следующем сезоне допустят до участия в соревнованиях, которые организует World Rowing. Это даст им возможность подтверждать свой статус», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, российские судьи с международной квалификацией смогут участвовать в образовательных семинарах и проходить экзамены для продления своих лицензий, в том числе в онлайн-формате, отметил Свирин.