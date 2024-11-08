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Регион
8 ноября, 07:23

Российских учёных пытаются заманить в мировые проекты по схеме со спортсменами

Ковальчук: Запад предложил учёным из РФ работать в ЦЕРН в международном статусе

Запад разработал хитрый план, как вернуть российских учёных в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), что ясно говорит о востребованности наших специалистов в других странах. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Наше государство — точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — поделился он.

Ковальчук напомнил, что Запад после начала спецоперации отказал учёным из России в участии в совместных разработках. Однако сейчас зарубежные коллеги предлагают нашим специалистам прикрепиться к институтам, по совметительству зачислиться в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, после чего можно продолжить работу в ЦЕРН.

Ковальчук уверен, что подобные схемы не пройдут, и Россия не готова делиться своими исследователями и докторами наук на фоне пренебрежительного к нам отношения. При этом если российский учёный желает присоединиться к зарубежным проектам, то он может спокойно уехать на Запад и начать свою деятельность там, не пытаясь усидеть на двух стульях.

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Как также сообщалось, в New York Times появилась статья, что поток научной информации между российскими и западными учеными сократился до минимума, что особенно тревожно в плане совместных исследований. В частности затормозились все проекты по Арктике. Российские исследовательские станции раньше играли ключевую роль в мониторинге этого региона, теперь данные с них не доступны Западу.

Обложка ©

freepik / pressfoto

Татьяна Миссуми
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