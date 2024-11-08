Российских учёных пытаются заманить в мировые проекты по схеме со спортсменами

Запад разработал хитрый план, как вернуть российских учёных в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), что ясно говорит о востребованности наших специалистов в других странах. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Наше государство — точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — поделился он.

Ковальчук напомнил, что Запад после начала спецоперации отказал учёным из России в участии в совместных разработках. Однако сейчас зарубежные коллеги предлагают нашим специалистам прикрепиться к институтам, по совметительству зачислиться в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, после чего можно продолжить работу в ЦЕРН.

Ковальчук уверен, что подобные схемы не пройдут, и Россия не готова делиться своими исследователями и докторами наук на фоне пренебрежительного к нам отношения. При этом если российский учёный желает присоединиться к зарубежным проектам, то он может спокойно уехать на Запад и начать свою деятельность там, не пытаясь усидеть на двух стульях.