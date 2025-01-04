Российская чемпионка мира по сноуборду отказалась менять гражданство

Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина рассказала, что никогда не хотела поменять своё спортивное гражданство. По словам спортсменки, она даже «не рассматривала такой исход событи».

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий. Поддерживаю ли наших спортсменов, выступающих под нейтральным статусом? Это выбор каждого спортсмена. Как спортсмен для себя выбрал, так и правильно» — приводит слова Надыршиной «Советский спорт».

Напомним, что в конце сентября 2024 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.

Сейчас Софии Надыршиной 21 год. В 2021 году, участвуя в чемпионате мира, девушка завоевала золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе. Также на её счету две победы на этапах Кубка мира.