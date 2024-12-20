Российская легкоатлетка сменила спортивное гражданство

Российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова сменила спортивное гражданство – она будет выступать за Таджикистан. О смене статуса 20-летней спортсменки сообщается в её профиле на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Из записи следует, что Аминжановой разрешено представлять Таджикистан с сентября 2024 года. В этом году она стала бронзовым призёром на чемпионате вузов в составе Университета имени Лесгафта. Также россиянка заняла восьмое место на молодёжном первенстве страны. Личный рекорд прыгуньи — 3,80 м.