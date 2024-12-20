Российская легкоатлетка сменила спортивное гражданство
Российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова будет выступать за Таджикистан
Российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова сменила спортивное гражданство – она будет выступать за Таджикистан. О смене статуса 20-летней спортсменки сообщается в её профиле на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Из записи следует, что Аминжановой разрешено представлять Таджикистан с сентября 2024 года. В этом году она стала бронзовым призёром на чемпионате вузов в составе Университета имени Лесгафта. Также россиянка заняла восьмое место на молодёжном первенстве страны. Личный рекорд прыгуньи — 3,80 м.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Софья Титова решила сменить спортивное гражданство. Теперь 15-летняя спортсменка также будет представлять Армению. Аналогичное решение приняла 26-летняя чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова.