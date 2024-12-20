Российских фигуристов и конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Информация об этом появилась на сайте организации.

Теперь Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) вправе утвердить по одному спортсмену в каждом виде программ в фигурном катании, а также отправить на международные состязания российских конькобежцев и участников шорт-треков. Даты подачи заявок: с 1 по 28 февраля 2025 года.