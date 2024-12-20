Российских фигуристов и конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду
ISU разрешил фигуристам и конькобежцам из РФ участвовать в квалификации на ОИ
Фигуристы Дарья Савкина и Александр Вахнов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Информация об этом появилась на сайте организации.
Теперь Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) вправе утвердить по одному спортсмену в каждом виде программ в фигурном катании, а также отправить на международные состязания российских конькобежцев и участников шорт-треков. Даты подачи заявок: с 1 по 28 февраля 2025 года.
Напомним, с 2022 года спортсмены из России были отстранены от международных чемпионатов. В этом году уже появились слухи о том, что наших фигуристов допустят до участия в Олимпийских играх — 2026, которые будут организовывать в Италии.