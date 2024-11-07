Фигуристка из США попыталась поставить себя на место отстранённых россиян
Американская фигуристка Гленн: Не представляю, как тяжело российским спортсменам
Фигуристка из США Эмбер Гленн прокомментировала отстранение российских атлетов от международных соревнований. По её словам, из-за политики в спорте страдает много людей.
«Я не могу себе представить, как это тяжело, особенно для молодых спортсменов. Но, мне кажется, в России фигурное катание и вообще спорт сильно связаны с государством. Давайте вспомним, что из-за конфликта, начавшегося в момент олимпийского перемирия, по-настоящему страдает много людей, их жизнь сильно изменилась, многих нет в живых», — сказала она в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».
Гленн отметила, российские спортсмены не виноваты в происходящем. Фигуристка пожелала нашим ребятам сохранить любовь к спорту, а также выразила надежду, что в будущем решение этой проблемы найдётся.
Ранее Life.ru сообщал, что спортсменов из России не допустили до участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). При этом вопрос о допуске рассматривался, но решение о принято не было. Поэтому коммюнике по отстранению спортсменов из РФ от международных соревнований в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте остаётся в силе.
ТАСС / АР