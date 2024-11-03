Язык чешется: Роднина прошлась по канадской фигуристке Дюамель после её предложения по россиянам

Канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что российские спортсмены должны иметь право на смену спортивного гражданства. При этом, по её словам, тренироваться они должны на территории страны, в которую перешли. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала мнение Дюамель неавторитетным.

«Дюамель не может не знать, что в той же Канаде половина Европы тренируется (...) А если у нее чешётся язык в отношении российских фигуристов, это её проблемы. Авторитетно ли её мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней. Это же нарушение всех прав, но, видимо, она не особо училась, а только тренировалась», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».