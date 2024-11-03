Язык чешется: Роднина прошлась по канадской фигуристке Дюамель после её предложения по россиянам
Ирина Роднина сочла неавторитетным мнение Меган Дюамель о российских фигуристах
Ирина Роднина, Меган Дюамель. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, AP / Shizuo Kambayashi
Канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что российские спортсмены должны иметь право на смену спортивного гражданства. При этом, по её словам, тренироваться они должны на территории страны, в которую перешли. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала мнение Дюамель неавторитетным.
«Дюамель не может не знать, что в той же Канаде половина Европы тренируется (...) А если у нее чешётся язык в отношении российских фигуристов, это её проблемы. Авторитетно ли её мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней. Это же нарушение всех прав, но, видимо, она не особо училась, а только тренировалась», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».
На данный момент на территории Канады тренируются россияне Глеб Смолкин (сын актёра Бориса Смолкина) и Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе). В 2022 году они решили сменить спортивное гражданство и теперь выступают за сборную Грузии. Сейчас пара занимается в Монреальской академии танцев на льду (Ice Academy of Montreal, I.AM), которая считается сильнейшей в мире.