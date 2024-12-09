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9 декабря, 13:22

Российских фигуристов могут допустить до Олимпиады-2026 в Италии

Фигуристов из России допустят до участия в Олимпийских играх — 2026, которые будут организовывать в Италии. Об этом заявляет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Предполагается, что выступать россияне будут в нейтральном статусе. При таком условии Международный союз конькобежцев (ISU) обязан допустить спортсменов до квалификационного турнира. Сейчас правила подразумевают, что российские и белорусские фигуристы на соревнованиях ISU могут получить лишь одну квоту, но и этот вопрос пока не решён до конца.

Положительный прецедент позволит россиянам рассчитывать на участие и в других соревнованиях олимпийского сезона, однако пока в приоритете остаётся решение вопроса относительно отбора на Олимпиаду. Фигуристы из России и Белоруссии не входят на соревнования, организуемые ISU, по геополитическим причинам с февраля 2022 года.

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Недавно известная фигуристка и серебряная призёрка Олимпиады-2022 Александра Трусова объявила о готовности вернуться в большой спорт и принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане, если российские спортсмены получат допуск. Сейчас спортсменка выступает в «Ангелах Плющенко».

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Shutterstock / FOTODOM / Marciobnws

Николай Рюмин
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