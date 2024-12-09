Российских фигуристов могут допустить до Олимпиады-2026 в Италии

Фигуристов из России допустят до участия в Олимпийских играх — 2026, которые будут организовывать в Италии. Об этом заявляет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Предполагается, что выступать россияне будут в нейтральном статусе. При таком условии Международный союз конькобежцев (ISU) обязан допустить спортсменов до квалификационного турнира. Сейчас правила подразумевают, что российские и белорусские фигуристы на соревнованиях ISU могут получить лишь одну квоту, но и этот вопрос пока не решён до конца.

Положительный прецедент позволит россиянам рассчитывать на участие и в других соревнованиях олимпийского сезона, однако пока в приоритете остаётся решение вопроса относительно отбора на Олимпиаду. Фигуристы из России и Белоруссии не входят на соревнования, организуемые ISU, по геополитическим причинам с февраля 2022 года.