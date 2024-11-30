Норвежец позлорадствовал из-за лишения российского биатлониста золота Олимпиады-2010

Норвежский биатлонист Тарьей Бё порадовался в соцсети тому, что российский спортсмен Евгений Устюгов проиграл апелляционную инстанцию в Спортивном арбитражном суде (CAS), доказывая незаконность своей дисквалификации из-за якобы обнаруженного в крови допинга. Норвежец позлорадствовал из-за лишения российского биатлониста медалей ОИ и похвастался, что «чистые» атлеты победили.

«Это фотография из 2011 года. Моего лучшего чемпионата с пятью медалями. Несколько дней назад я получил шестую. Это медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт, и я поздравляю других спортсменов, которые получили медали. Они заслужили их много лет назад. Мы выиграли эту борьбу», — написал Бё.

Он также опубликовал свою фотографию с соревнований 2011 года с пятью медалями и попросил фанатов «пририсовать» ему ещё одну при помощи фотошопа. Награда отойдёт Бё после лишения серебряной медали Устюгова.