Российскую чемпионку Европы по гребле поймали на допинге

Чемпионка Европы по академической гребле Алевтина Яганова была дисквалифицирована на нарушение антидопингового кодекса. Об этом сообщили на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Яганову Алевтину на 1 год», — сказано в публикации.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с даты вынесения решения, а именно с 21 октября 2024 года.

Ягановой 38 лет, у неё есть опыт выступлений в восьмёрках, четвёрках и двойках. Спортсменка имеет бронзовую медаль с чемпионата мира, золотую с чемпионата Европы, а также три серебра и три бронзы с европейского первенства.