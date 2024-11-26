Российского биатлониста лишили золота Олимпиады-2010

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен оксандролон. Апелляционный суд подтвердил заключения антидопингового комитета CAS о выявленных нарушениях в биологическом паспорте Устюгова. В результате он был дисквалифицирован на четыре года, а все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14 аннулированы.