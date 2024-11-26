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26 ноября, 09:26
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Российского биатлониста лишили золота Олимпиады-2010

Биатлонист Евгений Устюгов лишится двух медалей Олимпиады-2010 из-за допинга

Биатлонист Евгений Устюгов. Обложка © Wikipedia

Биатлонист Евгений Устюгов. Обложка © Wikipedia

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил. О данном решении сообщило независимое агентство Biathlon Integrity Unit (BIU) на своём сайте.

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен оксандролон. Апелляционный суд подтвердил заключения антидопингового комитета CAS о выявленных нарушениях в биологическом паспорте Устюгова. В результате он был дисквалифицирован на четыре года, а все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14 аннулированы.

15-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко провалила допинг-тест
15-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко провалила допинг-тест

Ранее Life.ru сообщал, что российский хоккеист Максим Макаров, выступавший во втором дивизионе французского чемпионата, получил 20-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В анализах 30-летнего спортсмена выявили морфин. Ему запретили участие в соревнованиях до 21 августа 2025 года.

Александра Мышляева
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