Фигуристка Александра Трусова хочет попасть на Олимпиаду-2026

Известная фигуристка и серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Трусова выразила готовность вернуться в большой спорт и принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане, если российские спортсмены получат допуск. Об этом она рассказала в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Трусова, которая после замужества носит фамилию Игнатова, подчеркнула, что её решение зависит от возможности участия российских фигуристок в Олимпиаде. «Если скажут, что есть шанс, тогда я готова работать и тренироваться», — заявила Александра.

В последнее время Трусова выступает в составе «Ангелов Плющенко». Несмотря на травму бедра, которая мешала ей в прошлом сезоне, она продолжает развиваться и ставить новые программы. Фигуристка отметила, что возвращение к тренировкам оказалось менее сложным, чем она ожидала, хотя проблемы со здоровьем всё же остаются.

Спортсменка также прокомментировала свой опыт на Олимпиаде-2022, где она и её коллега Анна Щербакова пережили непростые моменты из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой. Трусова выразила надежду на участие в ещё одном командном турнире.

После своих слов о готовности вернуться на Олимпиаду, девушка получила массу негативных комментариев в сети. Но она уверена в своём решении. В заключение Александра отметила, что намерена выбрать тренерский коллектив, который предоставит ей наиболее благоприятные условия для подготовки к соревнованиям, включая не только наличие катков и опытных специалистов, но и внимательное отношение к её самочувствию.