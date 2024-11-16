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16 ноября, 11:30

«Нечеловеческое отношение»: Фигуристку Трусову взбесил отказ экс-солистки #2Маши спеть на шоу

Фигуристка Трусова возмутилась поведением певицы Зайцевой, отказавшейся петь

Александра Трусова и Мария Зайцева. Обложка © ТАСС / А. Белкин, Дмитрий Рогулин

Александра Трусова и Мария Зайцева. Обложка © ТАСС / А. Белкин, Дмитрий Рогулин

Ледовое шоу, посвящённое 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, обернулось скандалом. Фигуристка Александра Трусова обвинила бывшую солистку группы «#2Маши» Марию Зайцеву в непрофессионализме. Спортсменке нужно было выступить, пока певица исполняла композицию Рианны Diamonds. Правда, сработаться двум красоткам так и не удалось.

Трусова открыто выразила свои недовольства по поводу сотрудничества с Зайцевой, назвав его не только неудачным, но и самым провальным. По словам фигуристки, артистка была не в настроении репетировать номер, что стало причиной недостаточно хорошего выступления. Спортсменка отметила, что такое поведение для неё недопустимо, при этом она добавила, что она впервые столкнулась с таким уровнем неуважения.

«На саундчеке Зайцева отказалась петь больше одного раза. Я испугалась — не поняла номер, что вообще делать. Не видела ещё к себе такого нечеловеческого отношения. Очень странно, когда человек отказался. Я много раз просила фонограмму, но её не было, хотя я много раз просила», — возмутилась Трусова в беседе со «Спорт-Экспрессом».

А ранее фигурист Марк Кондратюк рассказал, что после свадьбы с Трусовой его коллега и друг Макар Игнатов перестал с ним общаться. Долгое время Кондратюк и Игнатов были близкими друзьями, но затем всё изменилось.

Фигуристка Трусова пропустит соревнования в нынешнем сезоне из-за занятости
Фигуристка Трусова пропустит соревнования в нынешнем сезоне из-за занятости
Наталья Демьянова
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