«Нечеловеческое отношение»: Фигуристку Трусову взбесил отказ экс-солистки #2Маши спеть на шоу

Ледовое шоу, посвящённое 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, обернулось скандалом. Фигуристка Александра Трусова обвинила бывшую солистку группы «#2Маши» Марию Зайцеву в непрофессионализме. Спортсменке нужно было выступить, пока певица исполняла композицию Рианны Diamonds. Правда, сработаться двум красоткам так и не удалось.

Трусова открыто выразила свои недовольства по поводу сотрудничества с Зайцевой, назвав его не только неудачным, но и самым провальным. По словам фигуристки, артистка была не в настроении репетировать номер, что стало причиной недостаточно хорошего выступления. Спортсменка отметила, что такое поведение для неё недопустимо, при этом она добавила, что она впервые столкнулась с таким уровнем неуважения.

«На саундчеке Зайцева отказалась петь больше одного раза. Я испугалась — не поняла номер, что вообще делать. Не видела ещё к себе такого нечеловеческого отношения. Очень странно, когда человек отказался. Я много раз просила фонограмму, но её не было, хотя я много раз просила», — возмутилась Трусова в беседе со «Спорт-Экспрессом».