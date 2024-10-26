Фигуристка Трусова пропустит соревнования в нынешнем сезоне из-за занятости
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова — до замужества) не будет принимать участие в нынешнем сезоне. Однако спортсменка продолжит тренировки в академии «Ангелы Плющенко», также по графику пройдут все съёмки в шоу. Примечательно, что серебряная призёрка Олимпиады пропустила предыдущий сезон в Пекине.
«Игнатова продолжает тренировки, у неё очень плотный график шоу. Совмещать их с большим спортом почти невозможно», — пояснил собеседник в разговоре с ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что Александра Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова. Торжество состоялось 17 августа. Новоиспечённые супруги скрепили брак в классических нарядах — жених надел чёрный костюм с бабочкой, а его избранница сделала выбор в пользу струящегося белого платья без бретелей. Длинные огненно-рыжие волосы невеста решила оставить распущенными.
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