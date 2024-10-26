Фигуристка Трусова пропустит соревнования в нынешнем сезоне из-за занятости

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова — до замужества) не будет принимать участие в нынешнем сезоне. Однако спортсменка продолжит тренировки в академии «Ангелы Плющенко», также по графику пройдут все съёмки в шоу. Примечательно, что серебряная призёрка Олимпиады пропустила предыдущий сезон в Пекине.

«Игнатова продолжает тренировки, у неё очень плотный график шоу. Совмещать их с большим спортом почти невозможно», — пояснил собеседник в разговоре с ТАСС.