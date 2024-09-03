Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной

Призёрша Олимпиады по фигурному катанию Александра Трусова попала в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России. Они пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Полный список участников опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Кроме того, в Петербург поедет и муж Трусовой — Макар Игнатов.

Предварительный список участников контрольных прокатов сборной команды России. Фото © Telegram / Федерация фигурного катания на коньках

Кроме Трусовой в список женского одиночного катания вошли Алина Горбачёва, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Ксения Синицына, Дарья Садкова и Вероника Яметова.