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3 сентября, 12:01

Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной

Фигуристка Александра Трусова. Обложка © VK / Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова. Обложка © VK / Александра Трусова

Призёрша Олимпиады по фигурному катанию Александра Трусова попала в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России. Они пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Полный список участников опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Кроме того, в Петербург поедет и муж Трусовой — Макар Игнатов.

Предварительный список участников контрольных прокатов сборной команды России. Фото © Telegram / Федерация фигурного катания на коньках

Предварительный список участников контрольных прокатов сборной команды России. Фото © Telegram / Федерация фигурного катания на коньках

Кроме Трусовой в список женского одиночного катания вошли Алина Горбачёва, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Ксения Синицына, Дарья Садкова и Вероника Яметова.

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Ранее Life.ru сообщал, что спортивный арбитражный суд не принял апелляцию сборной Канады на результат командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. CAS отклонил запрос и сохранил бронзовые медали российским спортсменам. Золото отдадут сборной США, а серебро — сборной Японии.

Александра Мышляева
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