Фигуристка Александра Трусова рассорила старых друзей
Кондратюк признался, что дружба с Игнатовым закончилась после свадьбы с Трусовой
Александра Трусова и Макар Игнатов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova
Известный российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что после свадьбы с Александрой Трусовой коллега и друг Макар Игнатов перестал с ним общаться. Долгое время Кондратюк и Игнатов были близкими друзьями, но всё изменилось.
Фигуристы совместно подготавливались к соревнованиям под руководством тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Однако Игнатов перешёл к Евгению Плющенко, а позже женился на Трусовой, с которой у Кондратюка были романтические отношения. По словам Александры, именно Марк инициировал расставание.
«Я думаю, теперь нас трое. Это нормально, это выбор каждого человека. Это был его выбор», — высказался Кондратюк в подкасте Первого канала «Произвольная программа».
Несмотря на завершение дружбы, фигурист не помнит старые обиды и сейчас сосредоточен на своей карьере.
Ранее Life.ru сообщал, что Александра Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова. Торжество состоялось 17 августа. А недавно стало известно, что серебряная призёрка Олимпиады не будет принимать участие в нынешнем сезоне. Однако спортсменка продолжит тренировки в академии «Ангелы Плющенко», также по графику пройдут все съёмки в шоу.