Фигуристка Александра Трусова рассорила старых друзей

Известный российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что после свадьбы с Александрой Трусовой коллега и друг Макар Игнатов перестал с ним общаться. Долгое время Кондратюк и Игнатов были близкими друзьями, но всё изменилось.

Фигуристы совместно подготавливались к соревнованиям под руководством тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Однако Игнатов перешёл к Евгению Плющенко, а позже женился на Трусовой, с которой у Кондратюка были романтические отношения. По словам Александры, именно Марк инициировал расставание.

«Я думаю, теперь нас трое. Это нормально, это выбор каждого человека. Это был его выбор», — высказался Кондратюк в подкасте Первого канала «Произвольная программа».