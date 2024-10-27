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27 октября, 13:34

Фигуристка Александра Трусова рассорила старых друзей

Кондратюк признался, что дружба с Игнатовым закончилась после свадьбы с Трусовой

Александра Трусова и Макар Игнатов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

Александра Трусова и Макар Игнатов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

Известный российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что после свадьбы с Александрой Трусовой коллега и друг Макар Игнатов перестал с ним общаться. Долгое время Кондратюк и Игнатов были близкими друзьями, но всё изменилось.

Фигуристы совместно подготавливались к соревнованиям под руководством тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Однако Игнатов перешёл к Евгению Плющенко, а позже женился на Трусовой, с которой у Кондратюка были романтические отношения. По словам Александры, именно Марк инициировал расставание.

«Я думаю, теперь нас трое. Это нормально, это выбор каждого человека. Это был его выбор», — высказался Кондратюк в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Несмотря на завершение дружбы, фигурист не помнит старые обиды и сейчас сосредоточен на своей карьере.

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Ранее Life.ru сообщал, что Александра Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова. Торжество состоялось 17 августа. А недавно стало известно, что серебряная призёрка Олимпиады не будет принимать участие в нынешнем сезоне. Однако спортсменка продолжит тренировки в академии «Ангелы Плющенко», также по графику пройдут все съёмки в шоу.

Алена Пенчугина
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