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22 августа, 15:11

Свадебный торт Трусовой за 1 млн обернулся для кондитера болью

Кондитер Синицкая: На свадьбе Трусовой был торт стоимостью больше 1 млн рублей

Фигуристы Александра Трусовоа и Макар Игнатов в ЗАГСе. Фото © Telegram / avtrusovaofficial

Фигуристы Александра Трусовоа и Макар Игнатов в ЗАГСе. Фото © Telegram / avtrusovaofficial

Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова потрясла своей красотой и масштабом. Публику привлекли не только дизайнерские платья невесты, но и свадебный торт в виде горки из бокалов. В беседе с порталом «Страсти» кондитер Марина Синицкая рассказала, как создавала этот сладкий шедевр.

«Мы решили пойти на риски и вручную воссоздать съедобные бокалы из карамели. Карамель — это серьёзный риск для кондитера, она прихотлива как в работе и транспортировке, так и в хранении. Нам предстояло сделать вручную 100 штук», — поделилась подробностями Синицкая.

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Она заявила, что при изготовлении бокалов из карамели получила серьёзные ожоги, так как температура горячего сахара выше 100 градусов. В процессе работы разбилось более 20 заготовок. Кондитер работала даже ночью, чтобы уложиться в сроки.

Стоимость торта мастер не стала раскрывать, уточнив лишь, что десерты такой сложности и размеров стоят от миллиона рублей. Кондитер рассказала, что молодожёны остались в восторге от десерта: долго его рассматривали, а затем фотографировались с ним.

Напомним, свадьба фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова состоялась 17 августа. Возлюбленные выбрали для торжественной церемонии классические наряды. Фигурист надел чёрный костюм с бабочкой, а его избранница сделала выбор в пользу струящегося белого платья без бретелей. Длинные огненно-рыжие волосы невеста решила оставить распущенными.

Алёна Зиновьева
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