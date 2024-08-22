Свадебный торт Трусовой за 1 млн обернулся для кондитера болью
Кондитер Синицкая: На свадьбе Трусовой был торт стоимостью больше 1 млн рублей
Фигуристы Александра Трусовоа и Макар Игнатов в ЗАГСе. Фото © Telegram / avtrusovaofficial
Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова потрясла своей красотой и масштабом. Публику привлекли не только дизайнерские платья невесты, но и свадебный торт в виде горки из бокалов. В беседе с порталом «Страсти» кондитер Марина Синицкая рассказала, как создавала этот сладкий шедевр.
«Мы решили пойти на риски и вручную воссоздать съедобные бокалы из карамели. Карамель — это серьёзный риск для кондитера, она прихотлива как в работе и транспортировке, так и в хранении. Нам предстояло сделать вручную 100 штук», — поделилась подробностями Синицкая.
Она заявила, что при изготовлении бокалов из карамели получила серьёзные ожоги, так как температура горячего сахара выше 100 градусов. В процессе работы разбилось более 20 заготовок. Кондитер работала даже ночью, чтобы уложиться в сроки.
Стоимость торта мастер не стала раскрывать, уточнив лишь, что десерты такой сложности и размеров стоят от миллиона рублей. Кондитер рассказала, что молодожёны остались в восторге от десерта: долго его рассматривали, а затем фотографировались с ним.
Напомним, свадьба фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова состоялась 17 августа. Возлюбленные выбрали для торжественной церемонии классические наряды. Фигурист надел чёрный костюм с бабочкой, а его избранница сделала выбор в пользу струящегося белого платья без бретелей. Длинные огненно-рыжие волосы невеста решила оставить распущенными.