Свадебный торт Трусовой за 1 млн обернулся для кондитера болью

Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова потрясла своей красотой и масштабом. Публику привлекли не только дизайнерские платья невесты, но и свадебный торт в виде горки из бокалов. В беседе с порталом «Страсти» кондитер Марина Синицкая рассказала, как создавала этот сладкий шедевр.

«Мы решили пойти на риски и вручную воссоздать съедобные бокалы из карамели. Карамель — это серьёзный риск для кондитера, она прихотлива как в работе и транспортировке, так и в хранении. Нам предстояло сделать вручную 100 штук», — поделилась подробностями Синицкая.

Она заявила, что при изготовлении бокалов из карамели получила серьёзные ожоги, так как температура горячего сахара выше 100 градусов. В процессе работы разбилось более 20 заготовок. Кондитер работала даже ночью, чтобы уложиться в сроки.

Стоимость торта мастер не стала раскрывать, уточнив лишь, что десерты такой сложности и размеров стоят от миллиона рублей. Кондитер рассказала, что молодожёны остались в восторге от десерта: долго его рассматривали, а затем фотографировались с ним.