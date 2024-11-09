Российская гимнастка-чемпионка Семёнова решила сменить спортивное гражданство
Чемпионка мира по художественной гимнастике Семёнова готова выступать за Армению
Александра Семенова. Обложка © VK / Александра Семенова
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова решила сменить спортивное гражданство. Теперь 26-летняя россиянка будет выступать под флагом Армении, рассказала её мать и тренер Виктория Текель.
«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — приводит ТАСС её слова.
Мать гимнастки добавила, что смена гражданства никак не отразится на деятельности её дочери по популяризации спорта в России.
Александра Семёнова выиграла чемпионат мира 2014 года в Баку в упражнении с тремя мячами и двумя лентами. В тот же год она стала двукратной чемпионкой Европы (групповое многоборье и 3 мяча + ленты). В 2015-м гимнастка выбыла из состава сборной.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Софья Титова решила сменить спортивное гражданство. Теперь 15-летняя спортсменка также будет представлять Армению.