Российская гимнастка-чемпионка Семёнова решила сменить спортивное гражданство

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова решила сменить спортивное гражданство. Теперь 26-летняя россиянка будет выступать под флагом Армении, рассказала её мать и тренер Виктория Текель.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — приводит ТАСС её слова.

Мать гимнастки добавила, что смена гражданства никак не отразится на деятельности её дочери по популяризации спорта в России.

Александра Семёнова выиграла чемпионат мира 2014 года в Баку в упражнении с тремя мячами и двумя лентами. В тот же год она стала двукратной чемпионкой Европы (групповое многоборье и 3 мяча + ленты). В 2015-м гимнастка выбыла из состава сборной.