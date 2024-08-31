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31 августа, 13:21

Отказавшийся от Олимпиады в Париже российский дзюдоист сменил спортивное гражданство

Дзюдоист Махмадбек Махмадбеков решил сменить спортивное гражданство

Дзюдоист Махмадбек Махмадбеков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / russian_judo_federation

Дзюдоист Махмадбек Махмадбеков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / russian_judo_federation

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сообщил в соцсетях о смене спортивного гражданства. Теперь 24-летний россиянин будет выступать под флагом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Настало время принять решение, которое поменяет мою жизнь. Это решение было не простым, но мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошёл. Это было самое долгое и тяжёлое лето в моей жизни. Тяжёлое в эмоциональном плане. Но всё, что нас не убивает, делает нас сильнее», — написал он.

Спортсмен подчеркнул, что ему всё равно на мнение окружающих. По словам Махмадбекова, с ранних лет ему приходится бороться не только на ковре, но и в жизни, отстаивая своё мнение. Напомним, что россиянин — четырёхкратный победитель этапов «Большого шлема».

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Вечером 3 июля стало известно, что Махмадбеков принял предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы выступить на летней Олимпиаде в Париже. Хотя до этого, 28 июня, Федерация дзюдо России отказалась отправлять своих спортсменов на Игры. В итоге 3 июля, после того, как появились сообщения о положительном решении Махмадбекова, в федерации всё же заявили, что он отказался ехать на Олимпиаду.

Никита Осипов
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