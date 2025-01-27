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27 января, 12:00

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин, прибывший в Санкт-Петербург по случаю 81 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Именно в этом месте – небольшом трёхкилометровом участке фронта к югу от Ленинграда – бойцы Красной армии с первых дней блокады сдерживали численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу.

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Молоко из роддомов и последние крошки хлеба: Как спасали животных Ленинградского зоопарка во время блокады
Молоко из роддомов и последние крошки хлеба: Как спасали животных Ленинградского зоопарка во время блокады

Блокада ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, город смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге. Глава государства проведёт несколько мемориальных мероприятий, посвящённых 81 годовщине освобождения Ленинграда от блокады, и встретится с ветеранами.

Обложка ©

Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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