Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке
Президент России Владимир Путин, прибывший в Санкт-Петербург по случаю 81 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Именно в этом месте – небольшом трёхкилометровом участке фронта к югу от Ленинграда – бойцы Красной армии с первых дней блокады сдерживали численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу.
Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Блокада ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, город смог выдержать почти 900-дневное окружение.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге. Глава государства проведёт несколько мемориальных мероприятий, посвящённых 81 годовщине освобождения Ленинграда от блокады, и встретится с ветеранами.