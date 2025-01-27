Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин, прибывший в Санкт-Петербург по случаю 81 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок». Именно в этом месте – небольшом трёхкилометровом участке фронта к югу от Ленинграда – бойцы Красной армии с первых дней блокады сдерживали численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу.