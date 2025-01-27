Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и лагерями смерти
Владимир Путин на церемонии вручения наград ветеранам-ленинградцам в день 81-й годовщины снятия блокады. Фото © Life.ru
Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост или лагеря смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам в день 81-й годовщины снятия блокады.
«Блокада Ленинграда — в ряду таких чудовищных преступлений против человечества, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», — сказал глава государства. — «Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года — особая дата, её чтут в каждой семье».
Президент подчеркнул, что подвиг осаждённого Ленинграда останется в веках и не будет забыт. Он назвал ветеранов примером самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге. Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и отдал дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, погибшим во время блокады, на Пискарёвском кладбище. Путин поклонился братской могиле, где, согласно документам, упокоен его брат.