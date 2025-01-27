Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и лагерями смерти

Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост или лагеря смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам в день 81-й годовщины снятия блокады.

«Блокада Ленинграда — в ряду таких чудовищных преступлений против человечества, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», — сказал глава государства. — «Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года — особая дата, её чтут в каждой семье».