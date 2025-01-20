«Знаковый город»: Военный эксперт назвал причину стягивания техники ВСУ к Судже

ВСУ стягивают к Судже военную технику НАТО, чтобы попытаться укрепиться там до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и последующих переговоров по Украине, которые американский лидер намерен провести с российским коллегой Владимиром Путиным и, возможно, с Владимиром Зеленским. Такую версию озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что у ВСУ нет возможности дальше продвинуться в Курский области, так как в ходе наступлений они потеряли технику, людей и территорию. Тем не менее украинские войска постараются удержаться в Судже, отметил собеседник aif.ru.