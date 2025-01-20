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Регион
20 января, 13:49

«Знаковый город»: Военный эксперт назвал причину стягивания техники ВСУ к Судже

Эксперт Дандыкин: ВСУ попытаются закрепиться в Судже до переговоров по Украине

ВСУ стягивают к Судже военную технику НАТО, чтобы попытаться укрепиться там до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и последующих переговоров по Украине, которые американский лидер намерен провести с российским коллегой Владимиром Путиным и, возможно, с Владимиром Зеленским. Такую версию озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что у ВСУ нет возможности дальше продвинуться в Курский области, так как в ходе наступлений они потеряли технику, людей и территорию. Тем не менее украинские войска постараются удержаться в Судже, отметил собеседник aif.ru.

«Всё это время они будут стараться держаться на курском направлении, в том числе в Судже, потому что это знаковый город с транспортной точки зрения и с точки зрения логистики», — заключил эксперт.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области. Также они перебрасывают натовскую технику в курское приграничье.

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Минобороны Украины

Борис Эльфанд
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