Украинские силы стягивают натовскую технику к Судже в Курской области в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий не исключает, что после официального вступления Трампа в должность президента, Владимир Зеленский попытается совершить очередную провокацию.

«Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область. На сегодняшний день более 70% оккупированной Украиной в августе прошлого года территорий сегодня уже освобождены», — отметил Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Депутат полагает, что на фоне успешных действий ВС РФ на территории Курской области, противник попытается сохранить свое присутствие в российском регионе. Он заявил, что к февралю Суджа будет окружена, российские военнослужащие действуют аккуратно, поскольку в районах боевых действий остаются мирные граждане.