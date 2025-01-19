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Регион
19 января, 12:29

«Готовят козырную карту»: В Госдуме высказались о стягивании техники НАТО к Судже

Депутат Чепа: Стягивание ВСУ техники НАТО в Суджу связано с инаугурацией Трампа

Украинские силы стягивают натовскую технику к Судже в Курской области в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий не исключает, что после официального вступления Трампа в должность президента, Владимир Зеленский попытается совершить очередную провокацию.

«Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область. На сегодняшний день более 70% оккупированной Украиной в августе прошлого года территорий сегодня уже освобождены», — отметил Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Депутат полагает, что на фоне успешных действий ВС РФ на территории Курской области, противник попытается сохранить свое присутствие в российском регионе. Он заявил, что к февралю Суджа будет окружена, российские военнослужащие действуют аккуратно, поскольку в районах боевых действий остаются мирные граждане.

Ранее Life.ru узнал, что ВСУ перебрасывают натовскую технику и элитный 73-й полк ССО в курское приграничье. По нашим данным, в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, и наблюдается значительное скопление техники из стран НАТО.

ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области
ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Демьянова
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