Мужчина погиб при сбросе СВУ с украинского дрона под Белгородом

Один человек погиб в результате сброса взрывного устройства в дрона Вооружённых сил Украины в белгородском посёлке Малиновка, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», – уточнил глава региона.