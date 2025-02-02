Мужчина погиб при сбросе СВУ с украинского дрона под Белгородом
Гладков: Один человек погиб при ударе ВСУ по белгородскому посёлку Малиновка
Один человек погиб в результате сброса взрывного устройства в дрона Вооружённых сил Украины в белгородском посёлке Малиновка, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», – уточнил глава региона.
Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, заметив, что вся область разделяет их горе и скорбит вместе с ними.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ также пытались атаковать Крым при помощи безэкипажного катера. Момент его уничтожения точным ударом попал на видео. Также расчёты ЗРК уничтожили три украинских БПЛА над Курской областью, ещё по одному — над Белгородской и Брянской областями.
Минобороны Украины