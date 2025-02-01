Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 04:24

Моряки-черноморцы отправили на дно безэкипажный катер ВСУ неподалёку от Крыма

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен при попытке подобраться к Крыму

Следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ уничтожен в северо-западной части акватории Чёрного моря, заявили в Минобороны. БЭК поразили моряки ЧФ ВМФ.

Также в ночь на 1 февраля расчёты зенитных комплексов сбили суммарно девять беспилотных летательных аппаратов противника. Семь из них удалось подавить над Брянской областью, а ещё два — над Белгородской и Саратовской.

Атаку дронов на Брянскую область отражают силы ПВО
Атаку дронов на Брянскую область отражают силы ПВО

Между тем в аэропорту Ульяновская введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, меры приняты в целях безопасности.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
  • Белгородская область
  • Саратовская область
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar