Моряки-черноморцы отправили на дно безэкипажный катер ВСУ неподалёку от Крыма
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен при попытке подобраться к Крыму
Следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ уничтожен в северо-западной части акватории Чёрного моря, заявили в Минобороны. БЭК поразили моряки ЧФ ВМФ.
Также в ночь на 1 февраля расчёты зенитных комплексов сбили суммарно девять беспилотных летательных аппаратов противника. Семь из них удалось подавить над Брянской областью, а ещё два — над Белгородской и Саратовской.
Между тем в аэропорту Ульяновская введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, меры приняты в целях безопасности.
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