Аэропорт Ульяновска приостановил приём и выпуск самолётов в целях безопасности

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — добавили в федеральном агентстве.