Аэропорт Ульяновска приостановил приём и выпуск самолётов в целях безопасности
В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — добавили в федеральном агентстве.
Напомним, что несколькими часами ранее украинские дроны пересекли воздушную границу РФ в районе Брянской области. Силы ПВО ликвидировали семь БПЛА противника.
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