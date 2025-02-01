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1 февраля, 03:52

Аэропорт Ульяновска приостановил приём и выпуск самолётов в целях безопасности

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — добавили в федеральном агентстве.

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Напомним, что несколькими часами ранее украинские дроны пересекли воздушную границу РФ в районе Брянской области. Силы ПВО ликвидировали семь БПЛА противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Тимур Хингеев
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