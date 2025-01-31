Атаку дронов на Брянскую область отражают силы ПВО

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он обратился к жителям региона с настоятельной просьбой соблюдать необходимые меры безопасности.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — добавил чиновник.

Позже Богомаз уточнил, что зенитным огнём удалось сбить семь БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет.