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Регион
31 января, 20:56

Атаку дронов на Брянскую область отражают силы ПВО

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он обратился к жителям региона с настоятельной просьбой соблюдать необходимые меры безопасности.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — добавил чиновник.

Позже Богомаз уточнил, что зенитным огнём удалось сбить семь БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет.

За ночь силы ПВО РФ поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами
За ночь силы ПВО РФ поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами

Несколькими часами ранее силы ПВО также уничтожили восемь дронов ВСУ, пытавшихся атаковать Белгородскую область. Один из жителей региона получил ранения и был госпитализирован.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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