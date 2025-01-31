Восемь дронов ВСУ уничтожены над Белгородской областью

За последние 2,5 часа ВСУ восемь раз пытались атаковать территорию Белгородской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили все украинские беспилотные летальные аппараты (БПЛА), рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 18:30 до 21:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.