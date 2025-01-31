Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтезаводы в двух российских городах

Этой ночью беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтезаводы в Ярославле и Волгограде, в результате чего один человек пострадал.

По информации SHOT, около 04:00 над ярославским заводом «Славнефть-Янос» были уничтожены четыре украинских БПЛА, и обошлось без жертв. В это же время над волгоградским «Лукойл ВНПЗ» сбили десять дронов. Один из обломков упал на землю, в результате чего 49-летний монтажник получил осколочное ранение ноги.