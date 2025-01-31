Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтезаводы в двух российских городах
SHOT: ВСУ ночью попытались атаковать нефтезаводы в Ярославле и Волгограде
Этой ночью беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтезаводы в Ярославле и Волгограде, в результате чего один человек пострадал.
По информации SHOT, около 04:00 над ярославским заводом «Славнефть-Янос» были уничтожены четыре украинских БПЛА, и обошлось без жертв. В это же время над волгоградским «Лукойл ВНПЗ» сбили десять дронов. Один из обломков упал на землю, в результате чего 49-летний монтажник получил осколочное ранение ноги.
Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами РФ. Из всех нейтрализованных целей 25 дронов были уничтожены над Ростовской областью, ещё восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской. В Ярославской области были сбиты четыре БПЛА, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.
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