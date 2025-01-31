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31 января, 05:17

Во Владимирской области упал беспилотник, пострадавших нет

Беспилотник упал в Судогодском районе Владимирской области, никто не пострадал. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и местные власти.

«Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет. Незначительные повреждения получил забор частного дома», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами РФ. Из всех нейтрализованных целей 25 дронов были уничтожены над Ростовской областью, ещё восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской. В Ярославской области были сбиты четыре БПЛА, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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