Во Владимирской области упал беспилотник, пострадавших нет
Беспилотник упал в Судогодском районе Владимирской области, никто не пострадал. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и местные власти.
«Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет. Незначительные повреждения получил забор частного дома», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами РФ. Из всех нейтрализованных целей 25 дронов были уничтожены над Ростовской областью, ещё восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской. В Ярославской области были сбиты четыре БПЛА, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.
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