Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 04:45

Нефтезавод загорелся в Волгоградской области после атаки БПЛА, есть пострадавший

Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области и спровоцировали пожар. К счастью, возгорание удалось оперативно потушить, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Один пострадавший рабочий завода госпитализирован», — цитирует его пресс-служба администрации.

Массированная атака украинских БПЛА отражена в Ростовской области
Массированная атака украинских БПЛА отражена в Ростовской области

Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО нейтрализовали 49 украинских дронов над Россией. Больше всего БПЛА удалось поразить над Ростовской областью, где сбили 25 беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar