Нефтезавод загорелся в Волгоградской области после атаки БПЛА, есть пострадавший

Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области и спровоцировали пожар. К счастью, возгорание удалось оперативно потушить, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО нейтрализовали 49 украинских дронов над Россией. Больше всего БПЛА удалось поразить над Ростовской областью, где сбили 25 беспилотников.