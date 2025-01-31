Нефтезавод загорелся в Волгоградской области после атаки БПЛА, есть пострадавший
Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области и спровоцировали пожар. К счастью, возгорание удалось оперативно потушить, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Один пострадавший рабочий завода госпитализирован», — цитирует его пресс-служба администрации.
Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО нейтрализовали 49 украинских дронов над Россией. Больше всего БПЛА удалось поразить над Ростовской областью, где сбили 25 беспилотников.
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