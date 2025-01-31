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Регион
31 января, 03:00

Массированная атака украинских БПЛА отражена в Ростовской области

Расчёты зенитных комплексов отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. По словам врио губернатора Юлия Слюсаря, всего силы ПВО уничтожили 25 дронов. БПЛА удалось сбить в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также над семью районами.

Чиновник подчеркнул, что никто из гражданских не пострадал. Обломки одного из дронов лишь повредили электропровода у хутора Грачёв. Туда уже направляются экстренные службы.

Серия взрывов прогремела над Ростовской областью из-за работы ПВО
Серия взрывов прогремела над Ростовской областью из-за работы ПВО

Атаке в ночь на 31 января подверглась и Воронежская область. Ранения получил один местный житель. Также о взрывах сообщали в Волгограде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Илья Пушкарев
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