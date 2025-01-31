Массированная атака украинских БПЛА отражена в Ростовской области

Расчёты зенитных комплексов отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. По словам врио губернатора Юлия Слюсаря, всего силы ПВО уничтожили 25 дронов. БПЛА удалось сбить в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также над семью районами.

Чиновник подчеркнул, что никто из гражданских не пострадал. Обломки одного из дронов лишь повредили электропровода у хутора Грачёв. Туда уже направляются экстренные службы.